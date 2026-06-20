В Похвистневском районе заметили настоящие сугробы из града

В Похвистневском районе выпали сугробы града фото: предоставлено "Комсомолки"

Похоже, долгожданное лето пока не спешит радовать жителей Самарской области жарой и ярким солнцем. Вместо этого регион накрывают проливные дожди, прохладные вечера и мощные грозы с градом.

Впечатляющими кадрами поделились читатели «Комсомольской правды» из Похвистневского района. После прошедшего там ливня с градом местные жители засняли настоящие сугробы из ледяных шариков, града выпало так много, что он покрыл землю плотным белым слоем, напоминающим зимний снегопад. По словам очевидцев, из градин даже удалось слепить настоящий снежок.

Напомним, по данным Приволжского УГМС, завтра, 21 июня, непогода сохранится: сильные осадки, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 15–18 м/с.