Покос газонов выполнили на 707 га в Самаре

По первому циклу работы уже провели на территории 472,42 га. Фото: администрация Самары.

По данным на субботу, 20 июня, в Самаре покос газонов выполнили на 707 га. Работники коммунальных служб проводят эти работы, чтобы территории радовали жителей свежестью и красотой. Об этом сообщили в городской администрации.

«Сезонный покос травы продолжается в областном центре. По первому циклу работы уже провели на территории 472,42 га, по второму циклу (повторный покос) – на 227,18 га, по третьему – на 7,01 га», – рассказали в пресс-службе.

20 июня покос газонов был запланирован на улицах Куйбышева, Некрасовской, Ленинской, Гагарина, Аэродромной, Дачной, Тухачевского и др. Напомним, под Самарой завершили раскопки курганного могильника «Придорожный». За два года там нашли останки статусного мужчины, бронзовые ножи и ребра лошади.

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