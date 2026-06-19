Во время обряда умершего клали в скорченном положении на левом боку. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Волжском районе Самарской области завершили исследование курганного могильника «Придорожный». Археологические раскопки проводились два года. За это время там удалось обнаружить немало интересных находок. Так, археологи нашли останки статусного мужчины, сожженного человека и большого количества детей. Подробности – «КП-Самара».

Высокая детская смертность

Археологи ГБУК «Наследие» проводили раскопки в логистическом парке «Преображенка-2». Там расположены курганы, включенные в перечень объектов культурного наследия. Основная часть исследований уже завершена. Всего ученые изучили шесть курганов.

В июне 2026 года получилось найти захоронения, которые относятся к развитому этапу срубной культурно-исторической общности (XVIII–XIII века до нашей эры). В их числе есть погребение статусного мужчины. Археологи предполагают, что он был главой рода или большой семьи. Рядом с ним обнаружено захоронение с применением сожжения умершего. Отмечается, что такой способ применялся редко. Несмотря на это такая находка на изученном участке стала уже второй.

Всего ученые изучили шесть курганов. Фото: минэкономразвития Самарской области Фото: другой источник..

«Вокруг центрального погребения ученым встретилось очень много детских погребений. Их количество иногда достигает 70% от общего числа на кургане, что говорит о высокой детской смертности в ту эпоху», – сообщили в минэкономразвития Самарской области.

Во время погребального обряда умершего клали в скорченном положении на левом боку. Рядом с ним клали от 1 до 5 сосудов. В статусных погребениях встречаются бронзовые ножи, ребра лошади или коровы и различные украшения: височные подвески и браслеты.

Сосуд, мечи и подвески

Как отмечают археологи, особенностью находок этого года стал сосуд с чертами алакульской культуры. Это свидетельствует о контактах местного населения с Приуральем.

«Срубная культура – это общность индоиранского населения, проживавшего от Днепра до Урала около 3,5 тысяч лет назад. Найденные материалы говорят о миграциях и взаимоотношениях различных культур на нашей территории», – рассказала старший научный сотрудник учреждения Елена Каравашкина.

Курганы на территории парка известны с момента его создания. Фото: минэкономразвития Самарской области

В 2025 году в курганах «Преображенки-2» также удалось обнаружить захоронения статусного представителя срубной культурно-исторической общности и кочевника-сармата с железным мечом. Вместе с ними лежали ножи и предметы быта.

Находки в музеи

Наличие курганов на территории логистического парка может вызвать вопросы, как так вышло. Однако жителей региона уверяют, что это не создает никаких рисков для действующих и новых инвесторов.

«Курганы на территории парка известны с момента его создания. Все работы ведутся строго в соответствии с законом, археологи проводят исследования, а находки передаются в музеи. Это не влияет на график строительства новых объектов и не создает препятствий для реализации инвестиционных проектов на площадке логистического парка», – объяснил гендиректор АО «ПромПарки» Сергей Евсеев.

Были обнаружены разные находки. Фото: минэкономразвития Самарской области

Сейчас специалисты продолжают камеральную обработку обнаруженных в ходе раскопок материалов. Артефакты поступят в фонды областных музеев и пополнят историческое наследие региона.

«Проведенные нами раскопки в Преображенке – это не просто формальность, а научная миссия по восстановлению картины жизни древних людей, которые жили здесь 3,5 тысячи лет назад. Мы доказываем, что можно найти баланс между сохранением культурного наследия и развитием территории: все работы проводятся строго по закону, а найденные артефакты передаются в музеи, не создавая рисков для инвесторов и строительства. Наша цель – сохранить уникальное историческое наследие для потомков, не тормозя при этом развитие экономики Самарской области», – подытожил директор агентства по сохранению историко-культурного наследия региона Николай Классен.

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