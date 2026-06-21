Утреннюю «Ласточку» из Жигулевска в Самару отменили 24 июня

Изменения связаны с проведением ремонтных работ. Фото: самарская ППК

В среду, 24 июня, в Самарской области отменили электропоезд «Ласточка» на участке Жигулевск - Самара. Это коснулось утреннего рейса, сообщили в самарской пригородной пассажирской компании.

«Изменения в расписании связаны с проведением ремонтных работ на участке Жигулевское море - Жигулевск», – рассказали в пресс-службе.

Так, отменяется пригородный поезд №7132/7131 Жигулевск – Самара. Он должен был отправиться в областной центр в 06:20, а прибыть в 08:10. Теперь пассажирам придется добираться другим способом.

Напомним, расписание электричек изменится на маршруте Новокуйбышевская – Тольятти в июне и июле.

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