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НовостиПроисшествия22 июня 2026 9:07

Сирены включили из-за ракетной опасности в Самаре 22 июня

В разных частях Самары зазвучали сирены, в регионе действует ракетная опасность
Ирина СИНЕГУБОВА
Жителей попросили по возможности оставаться дома.

Жителей попросили по возможности оставаться дома.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня 2026 года, в Самаре зазвучали сирены, которые включили из-за ракетной опасности. Звук раздается в разных частях города.

Сирены включают каждый раз при ракетной опасности для оповещения населения. Ее объявили в регионе в 12:55. Жителей попросили по возможности оставаться дома. При нахождении в здании рекомендуется спуститься в защитное сооружение гражданской обороны, подвал или подземный паркинг.

Если такой возможности нет, нужно держаться подальше от окон, зайти в помещение с несущими стенами или без окон. В квартире для убежища стоит выбрать ванную комнату. Необходимо сесть на пол у несущей стены и пригнуться. Нельзя пользоваться лифтом. В случае нахождения на улице или в транспорте, нужно срочно направиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место.