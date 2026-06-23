Мощный дождь 22 июня побил четыре рекорда в Самарской области

23 июня в Серноводске выпало 84,3 миллиметра осадков Фото: Александра ТАЙБАТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ливень, который обрушился на Самарскую область 22 июня, не только затопил дороги и оставил людей без света, но и побил сразу четыре рекорда. Данные об абсолютном максимуме осадков приводит Приволжское УГМС. Сразу в трех района выпало более 80 миллиметров осадков.

Самый сильный дождь зафиксировали в Серноводске. 23 июня здесь выпало 84,3 миллиметра осадков. Предыдущий рекорд 1984 года составлял всего 26,5 миллиметров.

В Кинель-Черкассах зафиксировали 83,7 миллиметров дождя (+51,7 мм к рекорду 1984 года), а в Клявлино – 83,4 миллиметров (+19,7 мм к рекорду 2005 года).

В Челно-Вершинах дождь был слабее, но все равно – рекордный. 23 июня здесь выпало 48,3 миллиметра осадков, что на 24,3 миллиметра больше рекорда 1974 года.

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