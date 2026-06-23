На Московском шоссе в Самаре начали укладывать асфальт

Специалисты уже уложили 2300 квадратных метров асфальтобетона . Фото: минтранс Самарской области

В Самаре продолжается ремонт Московского шоссе. Напомним, что работы здесь стартовали 8 июня. В порядок приведут участок протяженностью 7,8 километров между проспектом Кирова и улицей Мичурина.

«Специалисты уже уложили 2300 квадратных метров асфальтобетона на участке от Мичурина до Коммунистической», – прокомментировала пресс-служба минтранса Самарской области.

Новый асфальт укладывают параллельно с фрезеровкой старого. Пришедшее в негодность покрытие пока осталось лишь на участке между улицами Луначарского и 22 Партсъезда – его убрать еще предстоит.

Чтобы минимизировать неудобства для водителей, ремонт Московского шоссе идет ночью, с 21.00 до 07.00.

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