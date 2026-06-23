Вода разливается и уже почти доходит до дороги. Фото: предоставлено «КП»

Вечером 23 июня в селе Рысайкино Похвистневского района началась эвакуация жителей. Накануне в районе прошел сильный ливень, огороды у многих жителей затопило. А сегодня вода начала выходить через плотину, вероятно, ее прорвало, рассказали «КП-Самара» местные жители.

Пока вода не заходит в дома, но уже идет по некоторым улицам. По словам местных, в селе уже закрыли один мост. Жителей улиц, которые может затопить, эвакуируют в местную школу.

В селе Самарской области эвакуируют жителей из-за угрозы подтопления. Видео: предоставлено «КП»

Жителей улиц, которые может затопить, эвакуируют в местную школу. Фото: предоставлено «КП»

Плотина, через которую переливается вода, находится в стороне от села, через дорогу Похвистнево - Клявлино. Вода уже вплотную подошла к дороге, но она на данный момент открыта. На месте дежурят местные власти, сотрудники полиции и МЧС. «КП-Самара» следит за развитием событий.

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