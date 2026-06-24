Подтопление в селе Самарской области на контроле МЧС

Русло разлилось до 15 метров, подтоплено 72 приусадебных участка Фото: МЧС Самарской области

В Самарской области из за прорыва насыпной дамбы у населенного пункта Рысайкино поднялся уровень воды в реке Тергала. В Похвистневском районе русло разлилось до 15 метров, подтоплено 72 приусадебных участка в Алькино и Рысайкино. Сейчас вода спадает, эвакуация людей не требуется. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Самарской области.

«На месте работают оперативная группа и группа беспилотных авиационных систем МЧС, задействована инженерная и пожарно-спасательная техника. Приведены в готовность порядка 100 сотрудников службы и более 30 единиц техники аэромобильных группировок», — уточнили в ведомстве.

Для возможной эвакуации подготовлены два пункта временного размещения. Всего на месте происшествия — 60 сотрудников службы и 31 единица техники. Ситуация остается на контроле.

Напомним,в селе Самарской области эвакуируют жителей из-за угрозы подтопления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал