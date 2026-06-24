В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты утром 24 июня

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 24 июня сняли временные ограничения на полеты в периметре воздушного пространства аэропорта Курумоч. Авиагавань возобновила работу в штатном режиме, авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорит Росавиация.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Воздушное пространство открыто, актуальная информация о времени рейсов размещена на онлайн-табло аэропорта. Жителям и гостям Самарской области рекомендуют следить за обновлениями и заранее прибывать в аэропорт.

Напомним, в Самарской области действовала угроза атаки БПЛА почти 6 часов, с 01:36 до 07:09.

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