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НовостиОбщество24 июня 2026 8:07

В Самарской области приведут в порядок опасную дорогу на улице Гагарина

В Самарской области выявили проваленные люки и сквозные дыры в асфальте на улице Гагарина
Елизавета ЖИРНОВА
Прокурор города направил иск в суд в интересах жителей

Прокурор города направил иск в суд в интересах жителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области дорогу на улице Гагарина приведут в безопасное состояние. Такое решение принял суд по иску прокуратуры Жигулевска. Требование касается участка рядом с домами № 24, 14, 4, 2. Об этом сообщила прокуратура Самарской области.

«В асфальтовом покрытии провалены колодезные люки, наличие сквозных дыр между корпусами колодцев и асфальтом создает угрозу безопасности движения», — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор города направил иск в суд в интересах жителей. Суд требования удовлетворил. Исполнение решения взяли на контроль. Когда именно начнется ремонт, пока не уточняется.

Напомним, на Московском шоссе в Самаре начали укладывать асфальт.

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