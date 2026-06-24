Лимиты до 40 и 100 литров установили для бензина и дизеля в Самарской области

Ограничен будет и отпуск топлива в канистры и другие емкости. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области начинают действовать временные лимиты на продажу некоторых видов топлива для легковых автомобилей. Для бензина их установили до 40 литров, для дизеля – до 100 литров. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев 24 июня.

«Ситуация в регионе остается стабильной. Вместе с тем, мы видим повышенный спрос на АЗС. Для нормализации ситуации приняли ряд решений», – написал в своем канале МАХ глава региона.

Ограничен будет и отпуск топлива в канистры и другие емкости. Пока что лимиты вводят на две недели, но если ситуация стабилизируется быстрее, то их отменят раньше установленного срока. Временные меры не коснутся стратегических отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства, промышленности, городских и специальных служб.

Напомним, с прошлой недели на некоторых заправочных станциях фиксируется ограничение топлива. Ранее министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков сообщил «КП-Самара», что наблюдается увеличение спроса на АЗС из-за перетока с частных заправок, на которых повысились цены.

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