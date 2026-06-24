«Немов-центр» в Самаре могут построить через государственно-частное партнерство

Мероприятие включено в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре активно прорабатывают вопрос строительства центра гимнастики «Немов-центр». Об этом «КП-Самара» сообщили в правительстве Самарской области. Напомним, что этот проект запланировали около пяти лет назад. Изначально его хотели построить в Тольятти, но позже перенесли в Самару.

«Мероприятие включено в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области», – говорится в ответе регионального правительства на запрос «Комсомолки».

Один из вариантов – это строительство «Немов-центра» в рамках государственно-частного партнерства. Но пока источник финансирования и место расположения будущего гимнастического центра не определены.

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