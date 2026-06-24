Губернатор Самарской области поручил ограничить рост цен на бензин

В Самарской области ввели лимиты на продажу бензина и дизеля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 24 июня 2026 года, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев попросил региональные правительство и прокуратуру подготовить ряд решения для сдерживания роста цен на топливо на АЗС. Об этом глава региона сообщил в своем канале МАХ.

«Готовьте соответствующие решения для ограничения роста стоимости топлива на независимых заправочных станциях, чтобы исключить спекулятивный подъем цен», – написал Федорищев.

Сейчас в регионе наблюдается необоснованный рост стоимости бензина и дизеля на некоторых автозаправках. В правительстве Самарской области отметили, что крупные компании выдерживают цены на уровне двухмесячной давности, а некоторые независимые АЗС пользуются особенностями закупок нынешнего периода и повышают стоимость топлива.

Напомним, в Самарской области ввели лимиты на продажу бензина и дизеля на две недели. Ранее Минпромторг Самарской области советовал автомобилистам обращаться в ФАС по поводу роста цен на бензин.