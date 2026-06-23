Минпромторг Самарской области посоветовал обращаться в ФАС по ценам на бензин

С прошлой недели на некоторых заправочных станциях фиксируется ограничение топлива. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области местные жители массово оставляют под постами губернатора в соцсетях вопросы по поводу цен на бензин. Минпромторг региона прокомментировал ситуацию.

«Цены на топливо на АЗС устанавливают организации, реализующие топливо самостоятельно на рыночной основе. Государственное регулирование цен на нефтепродукты законодательством не предусмотрено», – рассказали в пресс-службе.

В министерстве посоветовали автомобилистам обращаться в ФАС, если стоимость топлива увеличивается в результате нарушения антимонопольного законодательства. Звонить рекомендуется на горячую линию: 8(846) 200-15-37.

С прошлой недели на некоторых заправочных станциях фиксируется ограничение топлива. Ранее министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков сообщил «КП-Самара», что наблюдается увеличение спроса на АЗС из-за перетока с частных заправок, на которых повысились цены. Губернатор Вячеслав Федорищев уже несколько раз высказывался по поводу ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Топливо на крупных заправках есть»: ситуация с бензином в Самаре и Самарской области на 22 июня 2026 года

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал