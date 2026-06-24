Пострадавшему от укуса собаки ребенку из Тольятти выплатили 25 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Тольятти ребенка покусала бездомная собака. Инцидент произошел в Комсомольском районе возле железнодорожного вокзала. Прокуратура проверила, как в городе соблюдалось законодательство о безнадзорных животных.
«Ребенку потребовалась медицинская помощь», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы добиться возмещения морального вреда. В результате в пользу ребенка удалось взыскать 25 тысяч рублей.
В Самаре жители пожаловались на стаю собак в месте, где в прошлом гоуд покусали женщину.
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