Проект планировки улицы Лейтенанта Шмидта изменят в Самаре

Работы планируют провести в 2028-2030 годах в рамках муниципальной программы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре изменят проект планировки улицы Лейтенанта Шмидта в Октябрьском районе. Соответствующие документы подготовили в мэрии. Техзадание подготовил департамент градостроительства.

Судя по документам, улицу Лейтенанта Шмидта ждет реконструкция на участке от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой. Работы планируют провести в 2028-2030 годах в рамках муниципальной программы. Ориентировочная площадь участка превышает 9,6 гектаров.

На участке проведут инженерные, экологические, гидрометеорологические изыскания и другие исследования. Всего планируется определить границы 29 участков.

Ранее в Самарской области выставили на торги участок под дома и поликлинику.

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