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НовостиОбщество25 июня 2026 4:14

В Самарской области объявили режим ковер и закрыли небо 25 июня

Ограничения ввели в самарском аэропорту Курумоч 25 июня
Александра ТАЙБАТРОВА
Ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов

Ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 25 июня в Самарской области ввели режим «ковер». Ранее в регионе объявили беспилотную опасность. Воздушное пространство региона закрыли на всех высотах.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – прокомментировала пресс-служба аэропорта Курумоч.

В Росавиации уточнили, что ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов.

На данный момент на вылет из Самары задержаны три рейса – в Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. Также задерживаются самолеты, которые должны прилететь в Курумоч из Уфы, Москвы, Худжанда, Санкт-Петербурга.

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