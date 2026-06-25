В Самарской области объявили режим ковер и закрыли небо 25 июня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Ранним утром 25 июня в Самарской области ввели режим «ковер». Ранее в регионе объявили беспилотную опасность. Воздушное пространство региона закрыли на всех высотах.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – прокомментировала пресс-служба аэропорта Курумоч.
В Росавиации уточнили, что ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов.
На данный момент на вылет из Самары задержаны три рейса – в Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. Также задерживаются самолеты, которые должны прилететь в Курумоч из Уфы, Москвы, Худжанда, Санкт-Петербурга.
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