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НовостиОбщество25 июня 2026 7:22

Комплексную застройку у берега Волги в Самаре отменили

В Самаре не будут застраивать участок возле Дома со слонами
Александра ТАЙБАТРОВА
На участке хотели построить жилые дома и социальные объекты

На участке хотели построить жилые дома и социальные объекты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре передумали застраивать высотками участок у берега Волги в Октябрьском районе. В 2022 году участок площадью чуть больше двух гектаров в границах улицы Советской Армии, 3-й и 4-й Просек отдали под комплексное развитие территории. Здесь хотели построить жилые дома и социальные объекты.

Постановление о развитии территории подписали в мэрии. А спустя 3,5 года решение о застройке отменили. Проект соответствующего приказа подготовили в минграде Самарской области. В документе указана отсылка на перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и государственной власти.

Участок, на котором отменили застройку, находится в непосредственной близости от берега Волги и Дачи со слонами.

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