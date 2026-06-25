«Схватила бабушку за одежду и трясла»: водитель семьи рассказал о драках Екатерины и Натальи Тарховых

Свидетель рассказал об оскорблениях Екатерины в свой адрес. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 25 июня 2026 года, в Самарском областном суде проходит четвертое заседание по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. Водитель семьи Тарховых рассказал о конфликтах их внучки Екатерины с бабушкой.

«Один раз во дворе дома Тарховых Екатерина побила Наталью. Она схватила свою бабушку за одежду и начала трясти, та упала. Я вышел из машины и попытался их разнять, оттащил Наталью в сторону, но в ответ она начала говорить мне гадости», – вспоминает свидетель

Он познакомился с семьей Тарховых через Людмилу, был их водителем и помогал по дому несколько лет. По словам мужчины, Екатерина долгое время жила на содержании бабушки и дедушки, фактически находилась на их полном иждивении.

Свидетель вспомнил, что говорил Екатерине: «Как ты себя ведешь? Тебе бабушка все дает, поработала бы хоть», а она в ответ называла его нищебродом. В этот момент внучка Тарховых в зале суда замотала головой и с ухмылкой подняла брови. Также водитель отмечает, что у Людмилы с дочерью были натянутые отношения: «Это чувствовалось по тому, как они разговаривали».

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