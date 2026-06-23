Бочки для «праздника», пила на «подарок» и мешки с содой: как внучка экс-мэра Самары Тархова готовилась к расправе над дедом и бабушкой

В Самарском областном суде прошло третье заседание по делу Екатерины Тарховой. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Третье заседание по громкому делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи прошло 23 июня 2026 года. Ведет процесс судья Самарского областного суда Ксения Мельникова. На скамье подсудимых — внучка четы Екатерина Тархова и одна из ее подельниц Таисия Киселева. Рассказываем, как прошло третье заседание по делу о жестокой расправе над бывшим главой Самары и его супругой. «Комсомолка» вела с него прямую трансляцию.

Процесс ведет судья Ксения Мельникова. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Под угрозой отмены

Как и предыдущие два заседания, третье началось с опозданием. Оно должно было стартовать в 10:30, но подсудимых привезли позже. Первыми в суд прибыли представители СМИ и свидетели по делу.

Около 11:00 в суд доставили 79-летнюю Таисию Киселеву. Хотя она и является подсудимой, заковывать в наручники ее не стали — в силу возраста и состояния здоровья. Женщина передвигается с помощью трости. Пенсионерке вменяют тайное хищение чужого имущества. По версии следствия, она помогала Екатерине Тарховой продавать машину ее бабушки Натальи. На предыдущих заседаниях женщина отрицала свою вину и в целом была немногословна. Суд постановил продлить ей домашний арест до 12 ноября 2026 года. Недавно пенсионерку заподозрили в нарушении режима.

Таисию Киселеву доставили в суд под конвоем, но без наручников. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Следом в суд доставили Екатерину Тархову. Ее завели под конвоем и в наручниках. Она сменила наряд, но осталась верна черному цвету. Чуть позже привезли и Людмилу Тархову — мать Екатерины и дочь Виктора и Натальи. Она признана потерпевшей по делу. В зал суда ее завели тоже в наручниках. Дело в том, что Людмила с декабря 2022 года отбывает наказание за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. На прошлых заседаниях Людмила призналась, что ей тяжело находиться в одном помещении с дочерью.

На суде присутствовала мать Екатерины - Людмила Тархова. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Третье заседание не обошлось без непредвиденных обстоятельств. Прямо перед его началом в Самарской области объявили ракетную опасность. Подсудимых и Людмилу Тархову вывели из зала суда. Был объявлен перерыв. Процесс был возобновлен спустя примерно час. Начался допрос свидетелей. Всего их, напомним, 79. На прошлом заседании выслушали шестерых из них.

«Было ощущение беды»

Первым выступил Александр Кузнецов, который много лет работал с Виктором Тарховым и был его другом:

«С Тарховым работал ровно 30 лет — с 1 декабря 1989 года. Знал его с 1983 года. Были нормальные товарищеские отношения, была субординация рабочая. С Натальей были добрые отношения. Екатерину знал с малых лет. Виктор брал ее на демонстрации, видел ее. Людмилу знал как дочь отца своего шефа».

По словам Александра, Тархов никогда не говорил об отношениях в семье. Однако однажды поделился переживаниями насчет Екатерины. Мол, она нигде не работает, институт бросила и «только деньги ей подавай».

Последний раз Александр Кузнецов видел живым Виктора Тархова летом 2024 года. А последний раз разговаривал с ним 23 ноября. В тот день он звонил бывшему начальнику по телефону, чтобы поздравить Наталью с днем рождения. Также у давних друзей была традиция — созваниваться перед каждым Новым годом и поздравлять друг друга с наступающим. Но не в этот раз. Когда Александр позвонил, телефон Виктора был отключен. Сначала он не придал этому значения. 1 января он вновь попытался дозвониться до Тархова, но телефон молчал. Тогда он позвонил на второй его номер, в ответ получил СМС: «Я занят, перезвоню».

«Обычно, если Виктор так писал, то перезванивал, но не перезвонил. Позже я решил поехать к нему, чтобы поздравить и с Новым годом, и с днем рождения (Тархов родился 3 января — прим. ред.). Первый телефон вновь был отключен, на второй звоню, а в ответ СМС того же содержания. Я позвонил Наталье, но пришло сообщение: «У нас гости, уедут, перезвоню».

По словам Кузнецова, через некоторое время ему позвонил еще один соратник Виктора Тархова — Сергей Ноздрачев. Он рассказал, что к нему приезжала Екатерина и сказала, что у Натальи инсульт. Якобы дедушка отвез ее в Москву. Сама Екатерина приезжала, чтобы взять деньги. Якобы поездка на скорой помощи обошлась в 300 тысяч рублей.

«Эта ситуация меня насторожила. Я решил позвонить Виктору. В ответ получил СМС: «Я по семейным обстоятельствам в Москве, приеду 19 января, созвонимся. Все вопросы к Кате».

На третьем заседании Екатерина Тархова активно задавала свидетелям уточняющие вопросы. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Александр Кузнецов позвонил Екатерине, та подтвердила, что Наталья болеет, что у нее инсульт и состояние ее плохое. Мужчина вновь насторожился и пошел в полицию. Там ему предложили съездить по месту жительства Тарховых. Дверь им открыла Екатерина: «Встретила дружелюбно. Сказала, что дедушка уехал».

По словам Александра, в квартиру он не проходил, стоял у двери: «Я был насторожен, когда вошел. Было ощущение беды». Однако ничего подозрительного он не видел, только мешки с раствором для укладки плитки. Также он услышал какой-то стук в спальне: «Как будто молоточком кто-то стучал. Никаких неприятных запахов не почувствовал. Кроме Кати, никого в квартире не видел».

На следующий день, как рассказал Кузнецов, внучка экс-мэра Самары позвонила и предложила встретиться. Она передала из Москвы презент от дедушки — бутылку спиртного.

Также Александр Кузнецов вспомнил события лета 2024 года. Тогда, по его словам, с ним связался Виктор Тархов и попросил о помощи. Якобы Екатерина увидела в интернете указ президента о помиловании 60 человек, в списке значилась фамилия «Тархова». Однако указ якобы не выполняется и теперь с Екатерины кто-то требует 20 млн рублей, чтобы отпустить Людмилу на свободу.

«Я спросил у друзей, и мне сказали, что тот человек, который требует деньги, разводит его», - рассказал Александр.

По его словам, в том же году Тархов просил у него 100 тысяч рублей, но он отказал, потому что таких денег у него нет. Через несколько дней ему позвонила Наталья с тем же вопросом, и он вновь отказал.

Мусорные пакеты и странный пассажир

Следующим свидетелем стал таксист, который частенько возил Екатерину Тархову по ее делам. По словам мужчины, она попадалась ему в качестве пассажирки в декабре 2024-го, а также в январе-феврале 2025 года.

«В декабре я возил ее в садик и из садика с ребенком, между квартирами с Садовой на Самарскую. 7 января 2025 года Тархова позвонила (дал ей личный телефон во время из одной поездок) и попросила привезти ей бочки. Я подъехал к ней домой, она вышла с бочками. Сказала, что нужно в какой-то ресторан отвезти их, где проводилось какое-то шоу».

По словам таксиста, он отвез Екатерину по месту назначения, где их встретил какой-то человек. Заправил чем-то бочки, и они уехали. Мужчина рассказал, что в бочки заправлялось что-то холодное. Они были закрыты, и из них шел дым.

Через некоторое время Тархова вновь вызвала такси: забрала ребенка из сада и вернулась домой на Садовую. Там, как рассказал мужчина, она попросила помочь выкинуть тяжелый мусорный пакет.

«Я взял пакет и бросил в багажник. Было несколько пакетов, Екатерина сказала, что там строительный мусор. Сказала, что давай выкинем мусор по дороге. Выбросили на Садовой. Она испугалась, что люди будут ковыряться в ее пакете во дворе дома».

По версии следствия, в бочках, а затем в пакетах могли находиться останки Виктора и Натальи Тарховых, которых сначала отравили, а потом расчленили и пропустили через мясорубку с гречкой. Крупа использовалась в качестве абсорбента. Про вес бочек таксист ничего не сказал, а вот мешки, по его ощущениям, весили около 10-15 кг.

Таксист рассказал, что в декабре 2024 года Екатерина закала машину, но не себе, а какому-то странному мужчине.

«Мужчина нерусский, повыше меня, небритый. Мы поехали на Садовую. Он как-то неадекватно себя вел, были фразы: «Что стоим, что не идем, надо идти». Я не понимал, куда идти надо. Мы подъехали к магазину, а он меня спрашивает: «А куда идти?» И я показал пальцем, откуда обычно выходит Екатерина».

В другой раз, по словам таксиста, он возил Тархову в банк в центре города. Она сказала ему, что ей должны были прийти переводы из Израиля, но получить их якобы не смогла. А однажды таксист возил Екатерину в ломбард, чтобы продать норковую шубу. Также он видел, что у нее перебинтован палец на руке. Об этом же ранее говорил и владелец квартиры, которую она снимала. Тогда Тархова сказала, что просто порезалась.

Перелом, бабушка и бочки

Третьим свидетелем тоже оказался таксист. Мужчина рассказал, что знал Екатерину давно. Неоднократно ее возил: «Всегда добрая была, ухоженная, не пьяная».

«У меня есть детское кресло в машине, перед Новым годом возил ее по магазинам. Забирал ее из дома. Она спустилась со сломанной ногой, ее провожала бабушка до машины. Бабушка думала, что я кавалер ее, но я таксист просто».

Про то, что у Екатерины был перелом ноги, который как-то уж слишком быстро зажил, ранее также говорили соседка Тарховой и ее арендодатель.

«За 5-10 дней до Нового года она была в гипсе до колена, а в первых числах января уже без него. Я еще удивился, она быстрым шагом дошла до такси».

В одну из поездок таксист отвез Екатерину на улицу Авроры, где она забрала две бочки литров по 30. Затем мужчина отвез ее на адрес, где, как он предполагает, жила ее бабушка.

«Я боялся, что они разольются. Спрашивал неоднократно, что за бочки и для чего. Екатерина сказала, что будет мероприятие и будет заморозка продуктов».

Сода для выгребных ям

Четвертый свидетель рассказал, что Екатерина Тархова приобрела каустическую соду (гидроксид натрия). Вещество часто используют для выгребных ям, поскольку оно представляет собой сильную щелочь.

«Я размещал объявление о продаже соды еще в 2019-2020 годах. Обратилась Екатерина, хотела купить. Я продал ей два мешка. Сначала было 6 кг, потом еще отдельно купила. В итоге получилось 56 кг вещества».

Поездка в аэропорт

В роли пятого свидетеля выступил еще один таксист. Мужчина рассказал, что примерно в феврале подвозил в аэропорт темноволосого нерусского мужчину. Под это описание подходит Дмитрий Метревели — еще один фигурант дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Следователи полагают, что он несколько дней скрывался на балконе четы, а потом помог убить супругов и расчленил их.

«Забрал с Самарской улицы и отвез утром в аэропорт, в районе 8:00. У мужчины был черный рюкзак. Вел себя спокойно, адекватно, практически всю дорогу спал, в дороге не общались».

Камеры засняли Дмитрия Метревели в аэропорту. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

«Подарок» для молодого человека

Шестым свидетелем стал продавец сети строительных гипермаркетов. Он рассказал, что видел Екатерину Тархову утром 5 января 2025 года. Ее интересовали инструменты.

«Она сказала, что хочет подарить строительные инструменты молодому человеку. Я объяснил, какие инструменты мужчине могут понадобиться в хозяйстве. Ее заинтересовали сабельные пилы, и меня это зацепило. Было подозрительно, что 5 января кто-то пришел за пилой».

Недавно следователи опубликовали видео с кассы строительного магазина, когда Екатерина Тархова расплачивалась за свои покупки. Среди прочего там была и коробка с предметом, похожим на электропилу.

«Обычно такая пила используется для садовых работ. Я правда думал, что пила будет подарком. Подготовил ее, протер от следов».

По словам мужчины, в магазине Екатерина Тархова вела себя странно, нервничала, была взвинчена: «Было видно, что волнуется, и испытала сильный стресс».

На этом опрос свидетелей был окончен. Следующее заседание назначили на четверг, 25 июня.

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