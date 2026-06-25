«Все изменилось после Израиля»: крестная сына Екатерины Тарховой рассказала о взаимоотношениях в семье

Крестная сына Екатерины Тарховой выступила в качестве свидетеля в суде. Фото: Анастасия ЗУБКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В областном суде продолжается процесс по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Идет опрос свидетелей. На заседании 25 июня 2026 года выступила Елена Братчикова — крестная сына Екатерины Тарховой, которую обвиняют в расправе над дедом и бабушкой. Она рассказала о взаимоотношениях в семье.

По словам Елены Братчиковой, она знает семью Тарховых с 2015 года. Дружила с Людмилой Тарховой — матерью Екатерины, общалась с Виктором и Натальей. Она утверждает, что отношения между дочерью и матерью были прекрасными и теплыми. Однако все якобы изменилось после возвращения Екатерины с сыном из Израиля.

«Катя вышла замуж за Влада Пасика и какое-то время жила в Израиле. Когда вернулась в Самару после развода, стала более эмоциональной. Отношения между ней и Людмилой испортились. Начались скандалы и ссоры», - передает корреспондент «КП-Самара» слова Елены Братчиковой из зала суда.

Конфликты в семье, по словам свидетельницы, начались из-за денег. Якобы Людмила заняла у Влада Пасика около 1 млн евро, однако возвращать долг не спешила. Это за мать пыталась сделать Екатерина. Сначала она требовала деньги с Людмилы, потом уже с бабушки Натальи. При этом сама Людмила, как говорит Братчикова, уверяла, что никаких денег не было.

Свидетельница также рассказала, что после возвращения из Израиля Екатерина Тархова нигде не работала. Сначала ей помогала мать, а потом, как ее посадили по делу о вымогательстве 200 млн рублей у депутата, содержали дед и бабушка. Однако денег, которые Тарховы давали внучке, ей якобы не хватало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал