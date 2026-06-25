Съемная квартира, услуги няни и полное обеспечение: крестная сына Екатерины рассказала о скандалах в семье Тарховых из-за денег

По словам свидетельницы, скандалы в семье возникали из-за долга. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В ходе третьего судебного заседания по делу Тарховых выступила крестная сына Екатерины Елена Братчикова. Их семью она знала хорошо еще с 2015 года: Людмилу считала близким человеком, с Екатериной были приятельские отношения, с Натальей и Виктором тоже общалась. По словам свидетельницы, внучка экс-мэра нигде не работала и постоянно просила деньги. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

«Катя обучилась на визажиста, хотела работать в салоне, но что-то пошло не так. Позже были попытки устроиться, но тоже неудачные. Содержали ее Людмила и Наталья. После Израиля Катя жила с ребенком сначала у Натальи и Виктора, потом ей сняли квартиру на Вилоновской. Она пользовалась услугами няни: сначала оплачивала Людмила, а после ее ареста – Наталья», – рассказала Братчикова.

По ее словам, скандалы в семье возникали из-за долга: Людмила якобы взяла деньги у мужа Екатерины Влада Пасика, и она просила бабушку вернуть этот долг матери. Свидетельница знала о случае рукоприкладства к Наталье и о том, что Екатерина намеренно поцарапала машину Натальи.

«Когда Людмила попала в колонию, Екатерина оказалась на обеспечении бабушки и дедушки, но ей было недостаточно денег, которые они давали. Людмила до ареста помогала Кате, покупала одежду и продукты, а затем Наталья взяла обеспечение на себя. Катя приезжала к бабушке и дедушке с требованием денег», – вспоминает крестная ребенка.

Напомним, сын Екатерины какое-то время находился у Елены Братчиковой. Людмила Тархова на суде просила проверить законность опеки над ее внуком. Недавно стало известно, что мальчика забрал в Израиль родной отец.

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