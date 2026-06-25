«Мои бабушка и дедушка тоже умерли»: как 6-летний сын Екатерины Тарховой переживал семейную драму

Елена Братчикова не смогла сдержать слез, говоря о своем крестнике. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Крестная сына Екатерины Тарховой, которую обвиняют в убийстве экс-мэра Самары и его жены, рассказала на заседании суда 25 июня, как мальчик переживал семейную драму. 6-летний Маор был дома в тот момент, когда за его матерью пришли оперативники.

«Он видел, как матери надевают наручники. Я не задавала ему никаких вопросов. Психолог не советовал тревожить ребенка - он был шокирован. Психолог сказал рассказать Маору правду до школы. Мы ездили на свидания к маме, он очень ждал. Ездили на кладбище к моим родителям. Он сидел в машине и сказал: «Мои бабушка и дедушка тоже умерли». И заплакал. Он сказал, что знает это, что чувствует», - рассказала Елена Братчикова.

По словам Елены, в новогоднюю ночь 2025 года ребенок был с няней на съемной квартире. Именно тогда Тарховы перестали выходить на связь.

Сейчас Маор сейчас находится в Израиле, недавно его забрал отец. После задержания Екатерины Тарховой ребенка отправили в детдом, откуда его забрала Елена Братчикова. Все это время мальчик жил с ней. Свидетельница не смогла сдержать слез, когда речь зашла о Маоре.

Как сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда, когда Братчикова говорила о Маоре, Екатерина стала вести себя беспокойно: дергала руками, переминалась, не могла найти себе места.

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