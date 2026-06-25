В Самаре соседка Екатерины Тарховой покупала авиабилеты для Киселевой и Метревели

По словам соседки, билеты покупались в разное время. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

На суде в Самаре соседка Екатерины Тарховой по дому, с которой они познакомились на детской площадке в 2023 году и тесно общались, заказывала для внучки экс-мэра товары и покупала билеты ее сообщникам. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

«Мы жили этажом ниже, приходили с Катей друг к другу в гости. Она рассказывала, что они с сыном воспринимают дедушку и бабушку как близких людей. В октябре Катя просила заказывать товары с маркетплейсов, а сама давала наличные. Также она просила покупать билеты на самолет, якобы у нее нет возможности», – вспоминает свидетельница.

По словам соседки, билеты покупались в разное время: в конце декабря 2024 – начале января 2025 в Москву и в Самару. Были следующие рейсы: 14 декабря 2024 Москва – Ереван для Дмитрия Метревели, 31 декабря Самара – Тбилиси для Таисии Киселевой, 16 января 2025 Самара – Москва – Самара.

По данным следствия, Екатерина Тархова и ее сообщник Дмитрий Метревели отравили бывшего мэра с супругой, заморозили их тела при помощи азота и расчленили, а части раскидали по мусорным контейнерам. Они могли действовать по указаниям тети мужчины Светланы Метревели, находившейся за рубежом. А мать женщины - Таисия Киселева помогала с продажей автомобиля Натальи Тарховой.

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