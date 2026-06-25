УФСИН проверит соблюдение домашнего ареста Таисией Киселевой в Самаре

Сама Киселева не была против этого решения. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Самарский областной суд вынес решение о проведении проверки исполнения меры пресечения одной из фигуранток уголовного дела об убийстве Тарховых Таисии Киселевой, которую заподозрили в прогулках. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

Проверку поручено провести УФСИН. Сама Киселева не была против этого решения, заявив: «Настаиваю и поддерживаю». 79-летняя пенсионерка находится под домашним арестом. Ранее ей продлили его до 12 ноября. Женщина просила разрешить ей выходить из дома хотя бы на 40 минут в день, но суд отказал ей в прогулках.

Напомним, Таисию Киселеву обвиняют в тайном хищении чужого имущества. При ее содействии был похищен и продан автомобиль. Для этого она притворилась Натальей Тарховой. Пенсионерка является матерью одной из сообщниц Екатерины - Светланы Метревели.

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