Ночью 26 июня в Самарской области снова объявили беспилотную опасность

В связи с таким режимом самарцев призывают быть бдительными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 26 июня в Самарской области, как и накануне, объявили беспилотную опасность. Об этом около 04.00 в своем канале в МАКС написал губернатор Вячеслав Федорищев. Также сообщение о беспилотной опасность появилось в официальном приложении МЧС.

В связи с таким режимом самарцев призывают быть бдительными. Если произойдет экстренная ситуация, звоните по номеру 112.

Если вы заметили на улице подозрительный объект, напоминающий упавший БПЛА или его обломки, не подходите близко. О таких находках сразу нужно сообщать в экстренные службы.

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