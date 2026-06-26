Беспилотную опасность отменили в Самарской области спустя пять часов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Утром 26 июня в Самарской области отменили беспилотную опасность. Ее объявили ночью, около 04.00, этот режим действовал около пяти часов.
«Отбой беспилотной опасности на территории Самарской области», – написал губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС около 09.00.
Информация от отмене опасности также появилась в официальном приложении МЧС.
О ЧП на территории региона за это время не сообщается. Аэропорт Курумоч во время беспилотной опасности не закрывали. Воздушная гавань работает в штатном режиме, но отменены два рейса в Москву и один – в Шарм Эль Шейх.
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