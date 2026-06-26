В 2026 году в Самарской области восстановили права девяти обманутых дольщиков

Для 308 участников долевого строительства в Самаре хотят достроить три дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области продолжается работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. За пят месяцев 2026 года были восстановлены прав девяти человек, сообщили «КП-Самара» в правительстве региона. В региональном реестре проблемных объектов значатся пять домов.

«По ним ожидают восстановления прав 410 граждан. 102 из них включены в реестр пострадавших участников долевого строительства», – говорится в ответе правительства на запрос «Комсомолки».

Для 308 участников долевого строительства в Самаре хотят достроить три дома – на пересечении улиц Садовой и Вилоновской, на улице Садовой, 281 и в границах 136 квартала на улице Ленинской. А вот два дома в Тольятти – на улице Ларина, 2 и на улице 40 лет Победы, 5 – решили не достраивать, здесь дольщики получат выплаты.

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