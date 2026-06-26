Пока температура воды не располагает к купанию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Приволжского УГМС, температура воздуха по итогам третьей декады июня будет ниже средней на два градуса. О жаре пока можно только мечтать, но лето в разгаре. Можно ли уже купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 26 июня 2026 года.

По сравнению со вчерашним днем, температура воды в в главной реке региона практически не изменилась. В Самаре и Тольятти она приближается к +21 градусу, а в Сызрани – немного не дотягивает до +22 градусов.

Пока температура воды не располагает к купанию. Да и грядущие выходные будут дождливыми: синоптики прогнозируют осадки 27 и 28 июля, а в воскресенье похолодает до +17 градусов.

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