Самарские медалисты отправились на выпускной в Кремль

Накануне праздника для выпускников пройдут экскурсии по знаковым местам Москвы. Фото: минобр Самарской области

Медалисты из Самарской области отправили в Москву на выпускной бал, который пройдет в Кремле. Об этом сообщает министерство образования Самарской области. Этой традиции – уже более 10 лет, и каждый год лучшие выпускники самарских школ отправляются в столицу.

«Накануне праздника для выпускников пройдут экскурсии по знаковым местам Москвы», – прокомментировала пресс-служба минобра.

Напомним, что в этом году 189 выпускников в Самарской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Накануне медали «За особые успехи в учении» им вручил губернатор Вячеслав Федорищев.

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