Иммерсивное пространство появится в башне Самарской крепости

В башне Самарской крепости создадут иммерсивное пространство. Все благодаря тому, что Самара выиграла конкурсный отбор в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщил глава города Иван Носков.

«Башня была реконструирована в 2017 году и с тех пор по большому счету не использовалась. В рамках проекта «Живая история: князь Засекин и врата в дикое поле» сделаем на этом месте интерактивный комплекс», – написал мэр Самары в своем канале в МАКС.

В башне появятся интерактивные экраны, фотозоны, ремесленные зоны, пространства для мероприятий и мастер-классов.

Также благодаря победе в конкурсе преобразится Хлебная площадь. Здесь установят арт-объекты и стенды.

После этих изменений власти планируют запустить первый муниципальный туристический маршрут. Когда именно это произойдет, сообщат отдельно.

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