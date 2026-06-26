Появились фото островков для высадки пассажиров на площади Революции в Самаре

Фото: администрация Самары.
В историческом центре Самары продолжается ремонт дороги на кольцевой развязке площади Революции. Там делают островки безопасности для комфорта пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.
«Если раньше пассажирам приходилось осуществлять выход и посадку в общественный транспорт с дороги, то теперь остановки будут расположены на трех островках безопасности. Это позволит сделать схему более удобной и понятной», – рассказали в пресс-службе.
При ремонте посадочные площадки для пассажиров автобусов и троллейбусов перенесут на островки безопасности. Сейчас их готовят к устройству плиточного покрытия. Сейчас на территориях, прилегающих к площади Революции, парковочные места и выезды сохраняются.
Фото: администрация Самары.
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