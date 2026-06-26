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НовостиОбщество26 июня 2026 10:55

Появились фото островков для высадки пассажиров на площади Революции в Самаре

В Самаре на площади Революции делают три островка безопасности для остановок общественного транспорта
Ирина СИНЕГУБОВА
При ремонте посадочные площадки перенесут на островки безопасности.

При ремонте посадочные площадки перенесут на островки безопасности.

Фото: администрация Самары.

В историческом центре Самары продолжается ремонт дороги на кольцевой развязке площади Революции. Там делают островки безопасности для комфорта пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

«Если раньше пассажирам приходилось осуществлять выход и посадку в общественный транспорт с дороги, то теперь остановки будут расположены на трех островках безопасности. Это позволит сделать схему более удобной и понятной», – рассказали в пресс-службе.

При ремонте посадочные площадки для пассажиров автобусов и троллейбусов перенесут на островки безопасности. Сейчас их готовят к устройству плиточного покрытия. Сейчас на территориях, прилегающих к площади Революции, парковочные места и выезды сохраняются.

Сейчас островки готовят к устройству плиточного покрытия.

Сейчас островки готовят к устройству плиточного покрытия.

Фото: администрация Самары.

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