Ремонт улицы Венцека в Самаре выполнили на 45%

Ремонт выполняется в комплексе с транспортным кольцом Фото: администрация Самары.

В Самаре продолжается ремонт на улице Венцека, на участке между улицами Куйбышева и Самарской. По данным мэрии, работы выполнены примерно на 45%. С дороги уже сняли старый асфальт, сейчас здесь выравнивают колодцы и другие элементы.

«На ремонт выделено более 50 миллионов рублей», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Ремонт выполняется в комплексе с транспортным кольцом на площадки Революции. Здесь сделают островки безопасности для высадки пассажиров, именно там будут располагаться остановки после завершения ремонта.

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