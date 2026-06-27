Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2026 11:51

Самарцев предупредили об усилении ветра до 18 м 28 июня

МЧС просит самарцев не парковать машины под деревьями и проверить газовое оборудование 28 июня
Источник:kp.ru
Спасатели призывают горожан быть внимательными

Спасатели призывают горожан быть внимательными

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Самарской области предупредили об ухудшении погоды 28 июня. По данным синоптиков, в регионе ожидается усиление западного ветра — порывы могут достигать 15–18 м/с.

Спасатели призывают горожан быть внимательными на улице, обращать внимание на линии электропередач, не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. Также рекомендуется проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.

В случае опасности звоните по номеру 112.