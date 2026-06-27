Самарцев предупредили об усилении ветра до 18 м 28 июня

Спасатели призывают горожан быть внимательными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Самарской области предупредили об ухудшении погоды 28 июня. По данным синоптиков, в регионе ожидается усиление западного ветра — порывы могут достигать 15–18 м/с.

Спасатели призывают горожан быть внимательными на улице, обращать внимание на линии электропередач, не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. Также рекомендуется проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.

В случае опасности звоните по номеру 112.