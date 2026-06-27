15-летний подросток на питбайке пострадал в ДТП с LADA Vesta под Самарой

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Поздним вечером 26 июня на 55-м километре трассы «Самара – Бугуруслан» произошло серьезное ДТП. По данным Госавтоинспекции Кинельского района, в 23:35 21-летний водитель LADA Vesta двигался со стороны Бугуруслана в направлении Самары. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с кроссовым мотоциклом JYL MOTO, который ехал в попутном направлении.

За рулем мотоцикла находился 15-летний подросток. Установлено, что у него не было водительских прав, а сам мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

В результате аварии юноша получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

В этот же день подобный случай приключился в Самаре. Авария случилась в Промышленном районе на перекрестке улиц Вольской и Краснодонской. Там 25-летняя женщина на иномарке не уступила дорогу подростку на питбайке.