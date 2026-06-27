В Тольятти 28 июня перекроют улицу Спортивную из-за триатлона

Публикуем схему движения транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 28 июня, в Тольятти ограничат движение на улице Спортивной. Причина — проведение чемпионата и первенства Самарской области по триатлону. Проезд будет закрыт с 8:00 до 14:00 на участке от Физкультурного проезда до разворота у дома №6 по Спортивной, сообщает администрация города.

В связи с этим несколько маршрутов общественного транспорта временно изменят схемы движения:

Автобусы № 13, 15в, 16в, 62, 69, 73 — в прямом и обратном направлениях будут отправляться от остановки «Дворец детского творчества» (на проспекте Степана Разина), далее по действующим схемам.

Автобус № 65 проследует по маршруту: Спортивная — Приморский бульвар — проспект Степана Разина — Спортивная — Жукова и далее.

Автобусы № 96, 201 — от остановки «Дворец детского творчества» и далее.

Автобус № 99 — от остановки «Вега» по Юбилейной через перекрёсток с Приморским бульваром — разворот — Приморский бульвар — Революционная и далее. При движении от остановки «Южное шоссе» — по маршруту: Приморский бульвар — Юбилейная (остановка «Вега»).

Автобусы № 116, 127 — от остановки «СК Олимп» и далее по действующим схемам.

Автобусы № 149, 251 — по проспекту Степана Разина — Приморскому бульвару — Юбилейной — разворот и далее.

Троллейбус № 11 — от остановки «Детский мир» до пересечения Московского проспекта с Приморским бульваром, далее по Приморскому бульвару до остановки «8 квартал».

Троллейбус № 12 — от остановки «8 квартал» по Приморскому бульвару до Московского проспекта и далее.

Водителей и пассажиров просят заранее планировать поездки с учетом изменений.