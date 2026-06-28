Мелкий град прошел на Ленинградской и Челюскинцев в Самаре 28 июня

Самарцам стоит учитывать погодные сюрпризы Фото: читатель «КП-Самара»

Весь месяц в Самаре бушует непогода. Дожди с грозами, кажется, не собираются покидать область. 28 июня снова выпал град, мелкие льдинки и дождь прошли на улицах Ленинградской и Челюскинцев. Об этом сообщили очевидцы.

«Град прошел местами в центре города», — написали жители города.

Синоптики ранее предупреждали о грозе и возможном граде. В Приволжском УГМС объявляли желтый уровень опасности. Самарцам стоит учитывать погодные сюрпризы и соблюдать осторожность на улице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал