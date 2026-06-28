Акарицидная обработка дач в Самаре названа самым эффективным методом от клещей

Клещи живут во влажных и затененных местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарцам рекомендовали обрабатывать дачные участки акарицидами, уделяя особое внимание границам территории, заборам и дорожкам — это создаст барьер, который не пропустит клещей на участок. Об этом сообщила «Российская газета».

«Народные методы вроде трав, эфирных масел и уксуса подходят только для профилактики и не уничтожат уже существующих клещей», — говорится в сообщении.

Во время опрыскивания и несколько дней после на участке не должны находиться люди и домашние животные, а работы проводят в средствах защиты. В регионе уже зафиксированы случаи укусов, так что самарцам стоит быть внимательнее на природе и на своих участках.

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