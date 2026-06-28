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НовостиОбщество28 июня 2026 12:25

На трассе Обход Тольятти восстановили движение после ДТП

В Самарской области на 90-м километре трассы восстановили проезд после аварии
Елизавета ЖИРНОВА
На дороге временно ограничивали движение

На дороге временно ограничивали движение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На 90-м километре трассы Обход Тольятти в направлении на Самару восстановили движение после серьезного ДТП. Левая полоса свободна для проезда. Ранее из-за столкновения грузового и легкового автомобиля движение ограничивали с 60-го по 97-й километр. Об этом сообщили в пресс-службе «Обход Тольятти».

«Просим водителей сохранять скоростной режим и осторожность при проезде места ДТП», — говорится в сообщении.

На дороге временно ограничили движение из-за того, что грузовик перекрыл проезд. Водителей просили выбирать альтернативные пути.

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