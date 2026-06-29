Самарская строительная компания обжалует в кассации внесение в «черный список»

Жалобу приняли к рассмотрению, заседание назначили на 20 августа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрит кассационную жалобу на признание строительной компании «Волжский град» из Самары недобросовестным поставщиком. Ранее фирму внесли в «черный список» за срыв капремонта школы №8 на 355 миллионов рублей.

Действия компании признал недобросовестным арбитражный суд Самарской области. Решение пытались оспорить в апелляции. В жалобе было указано, что компания выполнила все требования при заключении договора. Но суд указал на то, что была перечислена сумма в качестве обязательства по контракту, и решение осталось в силе.

Теперь жалобу на включение самарской компании в реестр с поставщиков рассмотрит кассация. Ее уже приняли к рассмотрению, заседание назначили на 20 августа.

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