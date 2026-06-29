Подростки сводят с ума владельцев квартир № 67 в Самаре ради мема «сикс-севен»

Такие жалобы исходят от людей из разных городов России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местные жители жалуются, что подростки звонят в домофоны и стучат в квартиры № 67 ради мема «сикс-севен», досаждая этим владельцам. Об этом сообщает KP.RU.

«После мема сикс-севен подростки и дети: звонят в домофон именно к нам, стучатся на Пасху, Рождество и т.д. Один раз постучали попросить ручку», – рассказала владелица квартиры № 67 из Самары Ульяна.

Женщина поинтересовалась, почему постучали именно к ней, на что прозвучат ответ: «Ну… сикс-севен». Такие жалобы исходят от людей из разных городов России.

Сначала мем массово завирусился в сети, а потом перешел в реальность. В Тольятти школьникам даже запретили его использовать на уроках.

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