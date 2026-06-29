В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов 29 июня

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 29 июня, в Самарской области были приостановлены полеты в международном аэропорту Курумоч из-за ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Режим «Ковер» на территории Самарской области снят», – написал глава региона в мессенджере МАКС.

Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику, сообщает пресс-служба аэропорта. За это время на вылет задержали самолет в Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Сочи и три рейса в Москву. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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