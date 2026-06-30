В Самаре суд отказал мэрии в сносе гостиницы «Hotel Астория»

Чиновники также хотели получить право снести объект Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Самарской области отказал департаменту градостроительства в сносе гостиницы «Hotel Астория», которое находится на улице Промышленности в районе пересечения с улицей Аэродромной. Об этом сообщили в суде Самарской области.

«Использование не по целевому назначению объекта, возведенного в соответствии с разрешенным использованием земельного участка, не является основанием для признания его самовольной постройкой», – постановил суд.

Департамент просил признать трехэтажное здание самовольным строением и обязать предпринимателя привести его в первоначальное состояние. Чиновники также хотели получить право снести объект, если владелец не сделает это за три месяца.

Свою позицию ведомство объясняло тем, что участок предназначен для индивидуального строительства. Также, по мнению департамента, без согласований произвели реконструкцию. Однако суд указал, что предприниматель еще в 2013 году зарегистрировал право собственности на здание, а доказательства реконструкции не предоставили.

Напомним, что в Самаре чиновники в суде добиваются сноса гостиницы «Hotel Астория».

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