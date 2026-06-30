В Самаре признали ничтожным контракт на поставку медизделий за 27,9 млн рублей

Теперь будут применены последствия недействительности ничтожной сделки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд полностью удовлетворил иск о признании недействительным контракт 2022 года на поставку медицинских изделий. Соответствующая информация представлена в картотеке дел Арбитражного суда Самарской области.

«Требовалась поставка системы ультразвуковой визуализации, ввод в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации специалистов. Заместитель прокурора региона просил признать ничтожным контракты, заключенные между «Самарафармацией» и ООО «Новая медицинская компания», – говорится в документе.

Теперь будут применены последствия недействительности ничтожной сделки. С компании взыщут 27 миллионов 930 тысяч рублей. Напомним, пятилетнюю аферу в сфере здравоохранения раскрыли в Самарской области: более 600 завышенных контрактов на 5 млрд рублей и ущерб Минздраву региона в 100 млн рублей. Ранее суд уже признал ничтожной другую сделку на поставку операционных столов за 33 млн рублей.

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