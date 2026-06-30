Компанию обязали вернуть «Самарафармации» почти 28 млн рублей

Иск заместителя прокурора полностью удовлетворен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре ООО «Новая медицинская компания» обязали вернуть государственному казенному учреждению «Самарафармация» 27 миллионов 930 тысяч рублей. Это связано с тем, что заключенный между ними контракт признали недействительным. Соответствующая информация представлена в картотеке дел Арбитражного суда региона.

«Иск заместителя прокурора полностью удовлетворен. Применяются последствия недействительности ничтожной сделки. С компании будет взыскана вся сумма, полученная по контракту», – рассказали в пресс-службе.

Сделку 2022 года на поставку медицинских изделий признали недействительной. Напомним, в рамках нее требовалась поставка системы ультразвуковой визуализации, ввод в эксплуатацию, обучение правилам работы с ней специалистов.

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