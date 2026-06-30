Непогода задержится еще ненадолго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области непогода задержится еще ненадолго, но уже к выходным на смену циклону придет антициклон из западных районов, и в область вернется летнее тепло. Рассказываем про температуру воды в Волге на 30 июня 2026 года.

На Куйбышевском водохранилище у Тольятти вода прогрелась почти до +20 градусов, а у Самары и Сызрани на Саратовском водохранилище – до +19,4 и +19,8 градусов соответственно, сообщили в Приволжском УГМС.

В ближайшие сутки циклон со Среднего Урала принесет в регион дожди с грозами и порывистым ветром, но к концу недели установится солнечная и теплая погода. Напомним, что новый летний месяц порадует жарой уже на этой неделе. В пятницу, 3 июля столбики термометров покажут +24…+29 градусов.

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