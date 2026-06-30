В Самарской области начался суд после падения памятника на 9-летнюю девочку

Заседание будут проводить в закрытом режиме в интересах ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В последний день июня в Похвистневском районном суде прошло заседание, связанное с падением памятника на 9-летнюю девочку. Напомним, что ЧП произошло в апреле в селе Старопохвистнево. Ребенок получил серьезные травмы и был прикован к постели.

Пока в суде рассматривают вопрос о возмещении морального ущерба. По этому делу завели уголовное дело о халатности, его расследование пока продолжается.

Корреспондент «КП-Самара» из зала суда сообщает, что заседание будут проводить в закрытом режиме в интересах ребенка. Это решение поддержали и родители девочки, и представитель прокуратуры, и ответчик в лице главы сельского поселения. Подробности судебных разбирательств пока не разглашаются. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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