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НовостиАвто23 июля 2026 12:14

Водитель без прав рискует чужими жизнямивидео

Управление машиной без подготовки может привести к смертельному исходу
Управление машиной без прав может стать смертельным экспериментом над окружающими. Фото: Miramiska/Shutterstock/Fotodom

Управление машиной без прав может стать смертельным экспериментом над окружающими. Фото: Miramiska/Shutterstock/Fotodom

Водитель без должной подготовки рискует чужими жизнями. ГИБДД напоминает: управление машиной без прав может стать смертельным экспериментом над окружающими.

Управление автомобилем требует не просто умения рулить – это целый комплекс навыков, которые водители вырабатывают за месяцы обучения. Человек без прав не изучал ПДД, не знает значений знаков и разметки, не умеет правильно проезжать перекрестки и быстро реагировать. В экстремальной ситуации он действует интуитивно – а интуиция неподготовленного человека на дороге почти всегда ошибочна.

Водитель без прав рискует чужими жизнями

В среднем обучение в автошколе занимает у будущих водителей от 2,5 до 3 месяцев. Помните: один необдуманный выезд без водительского удостоверения может перечеркнуть всю жизнь.