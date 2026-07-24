Каждый знак несет конкретную информацию, которую водитель обязан понимать однозначно. Фото: speed road signs/Shutterstock/Fotodom

На дорогах не должно быть двусмысленности. Каждый знак несет конкретную информацию, которую водитель обязан понимать однозначно. Игнорирование требований ПДД может привести к страшным последствиям.

Дорожные знаки расставлены на магистралях не просто так. Каждое ограничение рассчитано на конкретные условия: видимость, радиус поворота, интенсивность движения и наличие помех.

Дорожные знаки не имеют двойных смыслов

Знаки с ограничением скорости – это не повод проверить порог штрафа, а расчетная скорость, при которой водитель успевает затормозить перед внезапным препятствием. По статистике ГИБДД за прошлый год, превышение скорости – один из лидеров среди всех нарушений ПДД.

Соблюдение скоростного режима — не «рекомендация», а единственное условие вашей безопасности.